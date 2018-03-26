Menemen Belediyespor emin adımlarla – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    emin adımlarla

    Menemen Belediyespor emin adımlarla

    TFF 2. Lig 'ta eksi 18 puanla düşmesi haftalar önce kesinleşen 'nu deplasmanda 3-1 yenen lider , şampiyonluk yolunda kaza yapmadı.

    Rakibi karşısında bir hayli zorlanan ve 73. dakikaya kadar beraberliği bozamayan sarı-lacivertliler ardından peş peşe gollerle bitime 6 hafta kala takipçisi Hatayspor'un önünde 2 puan farkla liderliğini korudu. Teknik direktör , sanılanın aksine her maçın zor geçeceğini belirterek, "Kağıt üzerinde kolay gözüken karşılaşmaların ne kadar yıpratıcı olduğunu Mersin'de gördük. Hiçbir maç kolay değil. Oyuncularım gerekenleri yaptı ve evimize lider dönmeyi başardık" dedi.

    Ligin sonuna doğru her takımın direnç kazandığını anlatan Suat Kaya, "Ligimiz oldukça zor. Az hata yapan, ciddiyeti elden bırakmayan şampiyonluğu kazanır. Biz dikkatli olmak zorundayız. karşılaşmasını atlattık. Hafta sonunda evimizde Sivas Belediyespor'la oynayacağız. Bu müsabaka da oldukça zor geçecek. Şartlar ne olursa olsun galip geleceğiz" yorumunu yaptı. Sezonu, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor (D), Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor maçlarıyla tamamlayacak İzmir ekibi, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig vizesini almaya çalışacak.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:12
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