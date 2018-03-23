Bucaspor Tuzla deplasmanında – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Tuzla deplasmanında

    Bucaspor Tuzla deplasmanında

    2. Lig 'ta son iki maçını kazanamayınca alt sıralarda kalan , yarın en yakın rakibi Tuzlaspor'a konuk olacak.

    Tuzla Belediye Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Abdullah, bu deplasmanda forma giyemeyecek. Grupta , son 7 hafta öncesi 27 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Tuzlaspor'un ise 26 puanı var. Aytekin Sümbül, "Rakibimizi mağlup ederek alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

    BUCASPOR

    Hüseyin - Sancar, Murat, Uğurcan, Emre Özkan, Oğuz, Ömer, Emre Toraman, Onur, İbrahim, İlyas

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:09
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