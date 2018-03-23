Bucaspor Tuzla deplasmanında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayınca alt sıralarda kalan Bucaspor, yarın en yakın rakibi Tuzlaspor'a konuk olacak.
Tuzla Belediye Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Abdullah, bu deplasmanda forma giyemeyecek. Grupta Bucaspor, son 7 hafta öncesi 27 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Tuzlaspor'un ise 26 puanı var. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, "Rakibimizi mağlup ederek alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.
BUCASPOR
Hüseyin - Sancar, Murat, Uğurcan, Emre Özkan, Oğuz, Ömer, Emre Toraman, Onur, İbrahim, İlyas
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:09
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Bucaspor Tuzla deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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