Bucaspor Tuzla deplasmanında

Tuzla Belediye Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Abdullah, bu deplasmanda forma giyemeyecek. Grupta Bucaspor, son 7 hafta öncesi 27 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Tuzlaspor'un ise 26 puanı var. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, "Rakibimizi mağlup ederek alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

BUCASPOR

Hüseyin - Sancar, Murat, Uğurcan, Emre Özkan, Oğuz, Ömer, Emre Toraman, Onur, İbrahim, İlyas