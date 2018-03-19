Menemen Belediyespor'un zirve keyfi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tokatspor'u 2-0 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, son 7 haftaya büyük heyecanla giriyor.
Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'nci Lig'e yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, Tokatspor galibiyetiyle önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Karşılaşmanın sanılanın aksine zor geçtiğini belirten Kaya, "Futbolcularımız gereken mücadeleyi gösterdi. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kalan 7 final karşılaşmamız var. Hepimiz şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu.
Tüm Menemen halkının takıma büyük destek verdiğini belirten Suat Kaya, "Tokatspor karşılaşmasında stadımızda müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarından yönetimine herkes arkamızda. Biz de emeklerin karşılığını vereceğiz" dedi.
Kaya, son haftalarda ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle oynayacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Can derdinde olan takımlar her zaman zorluk çıkarır. O nedenle dikkatli olmalıyız. Her rakibe saygı duyacağız."
Sarı-lacivertliler kalan haftalarda, Mersin İY (D), Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Bodrumspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:57
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Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"
Toplam 3
Yorum
MK Babel Yaw bu maçta bari konusmasaydin be. o kadar berbat oynadin ki utandirdin hepimizi.
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 7
Yorum
delidumrul 10 kişi kalsak hatta 9 ne farkederki yine yenemezdiniz
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 29
Yorum
arsen l. Şenolu severim.Ama BJK de işi yok.Bir t.direktör rakibi Bayerni gözünde büyüttü.Halbukin eleyebilirdi.Ama futbolcuların motivasyonunu bozdu
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