Menemen Belediyespor'un zirve keyfi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'un zirve keyfi

    Menemen Belediyespor'un zirve keyfi

    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Tokatspor'u 2-0 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdüren , son 7 haftaya büyük heyecanla giriyor.

    Tarihinde ilk kez 1'nci Lig'e yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör , Tokatspor galibiyetiyle önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Karşılaşmanın sanılanın aksine zor geçtiğini belirten Kaya, "Futbolcularımız gereken mücadeleyi gösterdi. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kalan 7 final karşılaşmamız var. Hepimiz şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu.

    Tüm Menemen halkının takıma büyük destek verdiğini belirten Suat Kaya, "Tokatspor karşılaşmasında stadımızda müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarından yönetimine herkes arkamızda. Biz de emeklerin karşılığını vereceğiz" dedi.

    Kaya, son haftalarda ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle oynayacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
    "Can derdinde olan takımlar her zaman zorluk çıkarır. O nedenle dikkatli olmalıyız. Her rakibe saygı duyacağız."
    Sarı-lacivertliler kalan haftalarda, Mersin İY (D), Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Bodrumspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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