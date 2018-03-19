Hatay tam gaz – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Hatay tam gaz

    Hatay tam gaz

    İlk yarısı golsüz biten mücadelede Hamza, Sinan ve Selim’in goleriyle galip gelen Hatay şampiyonluk şansını sürdürdü. Etimesgut ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı

    , deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediye'yi rahat geçti: 3-0. İlk devresi 0-0 sona eren mücadelede ikinci yarıya tam gaz başlayan misafir takım, önce 50'de Hamza ile öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Sinan farkı 2'ye çıkardı. 69'da ise Selim attığı golle zaferi perçinledi. 8 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, şampiyonluk şansını sürdürürken, Etimesgut ise arka arkaya 2. kez mağlubiyet yaşadı. Ligde gelecek hafta Hatay, Eyüp'ü ağırlayacak; Etimesgut ise Tokatspor'un konuğu olacak.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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