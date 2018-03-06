Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    galibiyete inanıyor

    Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta SBS İnşaat Kırklarelispor müsabakasından 0-0'lık beraberlikle ayrılan düşme hattındaki 'da teknik direktör , Sakaryaspor'u yeneceklerini söyledi.

    Pazar günü evlerinde oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız. Artık bulunduğumuz konumdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN