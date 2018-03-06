Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta SBS İnşaat Kırklarelispor müsabakasından 0-0'lık beraberlikle ayrılan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, Sakaryaspor'u yeneceklerini söyledi.
Pazar günü evlerinde oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız. Artık bulunduğumuz konumdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Recep Duymaç Dünya peşinden koşuyor Eli'i FB harcıyor aynı Valvona'yı,Ozan Tufan'nın harcandığı gibi Sn.Aykut Hoca neyin peşinde FB mize yazık ediyor.
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