Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor

Pazar günü evlerinde oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız. Artık bulunduğumuz konumdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.



