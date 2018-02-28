Karşıyaka'dan çağrı var

Başkan Turgay Büyükkarcı, "Kulübümüzden alacaklı olup alacaklarından tamamen hibe veya reklam karşılığı feragat eden tüm Karşıyaka sevdalılarına teşekkürü borç biliriz" dedi. Kulüpte alacaklı cari hesapları ele alırken bazı firma ve şahısların alacaklarından feragat ettiğini, bazılarının da alacak karşılığında reklam vermeyi kabul ettiğini söyleyen Büyükkarcı, "Bu da genel borçların kapanmasına yardımcı oluyor" dedi.

Diğer alacaklıları da indirim yapmaya davet eden Büyükkarcı, "Büyük bir yükün altına girdik. Kulüpten çıkmadan çalışıyoruz. Göreve seçildikten sonra 5 haftalık icraatlarımızla ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım" diye konuştu.



Büyükkarcı yönetimi, eski yabancı futbolcular Shukurov, Juninho ve Kovalchuk'u da alacaklarında indirim yapmaya ikna edip kulübü şirketleştirmeye de talip olan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın mali desteğiyle ödeme yaparak 18 puan silme cezasından kurtulmuştu. Ligde liderlikten inen Gümüşhanespor'u cumartesi günü cezası nedeniyle seyircisiz maçta ağırlayacak Karşıyaka'da Metin, Arif, Cenk, Hakan, Tayfun, Anıl ve Mustafa Aşan kart sınırında.



BİR TEK ERHAN

Transfer yasağı nedeniyle ligde altyapı ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Karşıyaka'da yalnız kaleci Erhan, 2'nci Lig karmasına çağrıldı. A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan ve alt liglerdeki yetenekli 23 yaş altındaki oyuncuların davet edildiği organizasyonda Erhan, 36 dakika kaleyi korudu.



Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyonda 2. Lig karmasından oluşturulan kırmızı takım ve beyaz takım hazırlık maçı oynarken, mücadeleyi TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörleri, TFF bölge antrenörleri ile birlikte çok sayıda kulüp ve futbolcu temsilcisi izledi.