Nazilli Belediyespor'da hedef seri galibiyet

Bu hafta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, "Ligde iki maç üst üste galip gelen takım arayı açabiliyor. Kalan 10 final maçımızda seri yakalamalıyız. Hem evimizde, hem de deplasmanda ayrım yapmadan kazanmalıyız. Bunu başarmak zorundayız" dedi.

