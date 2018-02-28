Nazilli Belediyespor'da hedef seri galibiyet
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, seri galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor.
Bu hafta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, "Ligde iki maç üst üste galip gelen takım arayı açabiliyor. Kalan 10 final maçımızda seri yakalamalıyız. Hem evimizde, hem de deplasmanda ayrım yapmadan kazanmalıyız. Bunu başarmak zorundayız" dedi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:19
-
Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
-
Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
-
Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
Nazilli Belediyespor'da hedef seri galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.