Nazilli Belediyespor'da hedef seri galibiyet – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da hedef seri galibiyet

    Nazilli Belediyespor'da hedef seri galibiyet

    2'inci Lig 'ta son olarak evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan , seri galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor.

    Bu hafta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör , "Ligde iki maç üst üste galip gelen takım arayı açabiliyor. Kalan 10 final maçımızda seri yakalamalıyız. Hem evimizde, hem de deplasmanda ayrım yapmadan kazanmalıyız. Bunu başarmak zorundayız" dedi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:19
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