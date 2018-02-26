Nazilli Belediyespor kahroldu – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    kahroldu

    Nazilli Belediyespor kahroldu

    TFF 2. Lig 'ta düşme hattında yer alan , en önemli rakiplerinden Fethiyespor'la evinde 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırdı.

    Nazilli, 18 puanla ateş hattından çıkamazken teknik direktör öne geçmelerine rağmen galibiyeti elde edemediklerini söyledi. Karşılaşma bitiminde büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Yavuz, "Mutlak kazanmamız gerekiyordu. Beraberliğe razı olduk. Eğer Fethiyespor'a yenilseydik, bu bizim için büyük yıkım olacaktı. Artık içeride dışarıda kazanıp bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmalıyız" dedi.

    Öne geçtikleri 5 maçta avantajlarını koruyamadıklarını ifade eden Ahmet Yavuz, "Bu karşılaşmalarda skoru alsaydık 30 puanın üzerine çıkacaktık. Futbolcularım iyi mücadele ediyor. Mutlaka emeklerimizin karşılığını alacağız" yorumunu yaptı.

    'da maçın 40. dakikasında sakatlanan golcü Görkem Bitin'in sağ arka adalesinden sorun yaşadığı ifade edildi. Genç futbolcunun durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

    Öte yandan maç sonunda Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş'le tartışan Ahmet Yavuz, "Levent hoca bu tür işleri sever. Kendisine yakışanı yaptı" diye konuştu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:18
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