Final zamanı
Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay BB, Mardin’de kozlarını paylaşacak. Büyük mücadele bugün saat 15.00’te başlayacak
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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