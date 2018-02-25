Final zamanı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Final zamanı

    Final zamanı

    finalinde ile Hatay BB, Mardin’de kozlarını paylaşacak. Büyük mücadele bugün saat 15.00’te başlayacak

    BASKETBOLDA PTT sahibini buluyor. Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay BŞB'yi Mardin Artuklu Spor Salonu'nda de karşı karşıya getirecek mücadele saat 15.00'te Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Mardinli basketbolseverlere teşekkür eden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Final aşamasına kadar maçların tamamı dolu tribünlerle oynanmıştır. Başta Valim olmak üzere, tüm Mardin halkı, 3 bin yıldır gösterdiği misafirperverliği bugün de bizlere göstermiştir" diye konuştu
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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