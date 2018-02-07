CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bodrumspor'dan destek çağrısı

    Bodrumspor'dan destek çağrısı

    2. Lig 'ta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenilince düşme hattıyla arasındaki puan farkı 2'ye düşen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Başkanı , cumartesi günü evlerinde oynayacakları maçında tribünlerin dolmasını istedi.

    'le çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Başkan Karakaya, "Amed rakiplerimizden biri. Kazanmamız gerekiyor. Herkes işini gücünü bırakıp yanımızda olsun. Çünkü bir tane Bodrumspor var" dedi.

    İlk kez mücadele ettikleri 2. Lig'e çabuk uyum sağlayamadıklarını ancak geçmişte de kötü günler yaşadıklarını anlatan , "Bu kötü günleri birbirimize sarılarak, tutunarak, bütünleşerek hep aştık. Şampiyonluklar yaşadık. Futbolcu grubuna güveniyoruz. Bu hafta herkes eşini dostunu stada getirsin. Bodrumspor'u taraftarımızla en iyi yerlere getireceğiz. Bu maç kazanılacak. Taraftarımıza söz veriyorum, rakibi yenip yükselişe başlayacağız" diye konuştu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrumspor'dan destek çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN