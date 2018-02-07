Karşıyaka rahatladı
TEKNİK direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirilmesiyle kurtuluş savaşı başlatan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Karşıyaka, eski futbolcularından Shukurov'a olan borcu nedeniyle aldığı 6 puan silme cezasını son anda engelledi. İzmir ekibi, yine eski futbolcular Kovalchuk ve Juninho'nun alacakları için de kolları sıvadı
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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