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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    rahatladı

    Karşıyaka rahatladı
    TEKNİK direktörlük görevine 'ın getirilmesiyle kurtuluş savaşı başlatan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki , eski futbolcularından Shukurov'a olan borcu nedeniyle aldığı 6 puan silme cezasını son anda engelledi. İzmir ekibi, yine eski futbolcular Kovalchuk ve Juninho'nun alacakları için de kolları sıvadı
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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