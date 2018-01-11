"İkinci yarı zor bir süreç bizi bekliyor"
Altay Teknik Direktörü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ikinci yarıda kendilerini zor bir sürecin beklediğini söyledi.
Gümüşhanespor galibiyeti ile oyuncularının büyük moral bulduğunu ifade eden Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Büyük iş demek ligin sonunda ipi göğüslemek demektir bence. Gümüşhanespor galibiyeti bizim için kritik bir virajdı sadece. Bu virajı iyi döndük, hatasız döndük. Gümüşhanespor maçından önceki mağlubiyet bizi biraz demoralize etmişti. Bu galibiyet hem puantaj açısından hem de futbolcularımızın öz güven kazanması açısından iyi oldu ve bizimle beraber 3-4 takımın daha ligi bırakmaması adına iyi oldu" dedi.
İkinci yarıda kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini kaydeden Taşdemir, "Bu zorlu sürece daha iyi hazırlanabilmek kamp süresini uzun tuttuk. Planlamadığımız Murat Uluç sakatlığı vardı, bu sakatlığı ile ilgili ufak bir operasyon geçirmişti ve kampın ikinci bölümünde bize katılacağı söylenmişti. Doktorlar öyle rapor etmişti ama Murat'ta bireysel çalışmalarını yapıp tam takımla çalışmaya başlayacağı zaman tekrardan ufak bir sıkıntı yaşadı. Şu an da bizimle hiç idman yapamadı. Onun biraz daha zamanda ihtiyacı var ama bu süre ne kadar uzun olur bilinmiyor. İbrahim Akının ufak bir sakatlığı oldu üst adalesinde birinci dereceden bir yırtık oldu. Kamp sürecinde normaldir bu tür şeyler, dolayısıyla Murat'ın öncesinden sakatlığı İbrahim'in de sakatlığı ile beraber bu kampı tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle iyi bir yüklenme antrenmanı yapmış bulunmaktayız. Taktiksel anlamda ve yüklenme anlamında kamp süreci iyi geçti. Bizim için olumlu bir kamp oldu" diye konuştu.
Zonguldak Kömürspor deplasmanı
İkinci yarıya Zonguldak Kömürspor deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Zonguldak Kömürspor zorlu bir deplasman ama bazen çok kolay zannettiğimiz maçlarda bile puan kaybı olabiliyor. Dolayısıyla biz çıktığımız her maçı önemseyerek çıkıyoruz. İlk yarı Altay genelde kolay gözüken maçlarda bu sıkıntıları yaşadı. İkinci yarıda bu hataya düşmeyeceğiz. Zorları geçerseniz zaten hedeflere ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:01
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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