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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    "İkinci yarı zor bir süreç bizi bekliyor"

    Teknik Direktörü Teknik Direktörü , ikinci yarıda kendilerini zor bir sürecin beklediğini söyledi.

    2. Lig 'un iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ekibi Gümüşhanespor'u yenerek devreyi 32 puanla 2. sırada kapatan , ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

    Gümüşhanespor galibiyeti ile oyuncularının büyük moral bulduğunu ifade eden Teknik Direktörü , "Büyük iş demek ligin sonunda ipi göğüslemek demektir bence. Gümüşhanespor galibiyeti bizim için kritik bir virajdı sadece. Bu virajı iyi döndük, hatasız döndük. Gümüşhanespor maçından önceki mağlubiyet bizi biraz demoralize etmişti. Bu galibiyet hem puantaj açısından hem de futbolcularımızın öz güven kazanması açısından iyi oldu ve bizimle beraber 3-4 takımın daha ligi bırakmaması adına iyi oldu" dedi.
    İkinci yarıda kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini kaydeden Taşdemir, "Bu zorlu sürece daha iyi hazırlanabilmek kamp süresini uzun tuttuk. Planlamadığımız Murat Uluç sakatlığı vardı, bu sakatlığı ile ilgili ufak bir operasyon geçirmişti ve kampın ikinci bölümünde bize katılacağı söylenmişti. Doktorlar öyle rapor etmişti ama Murat'ta bireysel çalışmalarını yapıp tam takımla çalışmaya başlayacağı zaman tekrardan ufak bir sıkıntı yaşadı. Şu an da bizimle hiç idman yapamadı. Onun biraz daha zamanda ihtiyacı var ama bu süre ne kadar uzun olur bilinmiyor. İbrahim Akının ufak bir sakatlığı oldu üst adalesinde birinci dereceden bir yırtık oldu. Kamp sürecinde normaldir bu tür şeyler, dolayısıyla Murat'ın öncesinden sakatlığı İbrahim'in de sakatlığı ile beraber bu kampı tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle iyi bir yüklenme antrenmanı yapmış bulunmaktayız. Taktiksel anlamda ve yüklenme anlamında kamp süreci iyi geçti. Bizim için olumlu bir kamp oldu" diye konuştu.

    Zonguldak Kömürspor deplasmanı
    İkinci yarıya Zonguldak Kömürspor deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Zonguldak Kömürspor zorlu bir deplasman ama bazen çok kolay zannettiğimiz maçlarda bile puan kaybı olabiliyor. Dolayısıyla biz çıktığımız her maçı önemseyerek çıkıyoruz. İlk yarı Altay genelde kolay gözüken maçlarda bu sıkıntıları yaşadı. İkinci yarıda bu hataya düşmeyeceğiz. Zorları geçerseniz zaten hedeflere ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:01
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