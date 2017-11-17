Teknik direktör Mehmet Bulut, Bodrumspor maçında Veli ve Emre Toraman'dan yararlanamayacaklarını hatırlatarak, "Geçen hafta deplasmanda oynanan Amed Sportif müsabakasında Veli'nin kaşı açıldı. Oyuncumuz bu hafta görev alamayacak. Yine aynı maçtan sonra Emre Toraman, rakibine centilmenlik dışı hareketi nedeniyle Profsyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 1 maç ceza aldı. Defansta önemli eksiklerimiz var ancak bahane üretmeden 3 puanı almalıyız" dedi.



Bucaspor'da savunmanın göbeğinde Uğurcan ve Emre Özkan'ın görev yapması bekleniyor.