 Bucaspor'da savunma sıkıntısı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    'da savunma sıkıntısı

    <a href="/index/bucaspor?id=a96d1445-0350-4276-b206-7d098a4873ee" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'da savunma sıkıntısı

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak 'da savunmadaki eksikler can sıktı.

    Teknik direktör Mehmet Bulut, Bodrumspor maçında Veli ve Emre Toraman'dan yararlanamayacaklarını hatırlatarak, "Geçen hafta deplasmanda oynanan Amed Sportif müsabakasında Veli'nin kaşı açıldı. Oyuncumuz bu hafta görev alamayacak. Yine aynı maçtan sonra Emre Toraman, rakibine centilmenlik dışı hareketi nedeniyle Profsyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 1 maç ceza aldı. Defansta önemli eksiklerimiz var ancak bahane üretmeden 3 puanı almalıyız" dedi.

    'da savunmanın göbeğinde Uğurcan ve Emre Özkan'ın görev yapması bekleniyor.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:13
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