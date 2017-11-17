Bucaspor'da savunma sıkıntısı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak Bucaspor'da savunmadaki eksikler can sıktı.
Teknik direktör Mehmet Bulut, Bodrumspor maçında Veli ve Emre Toraman'dan yararlanamayacaklarını hatırlatarak, "Geçen hafta deplasmanda oynanan Amed Sportif müsabakasında Veli'nin kaşı açıldı. Oyuncumuz bu hafta görev alamayacak. Yine aynı maçtan sonra Emre Toraman, rakibine centilmenlik dışı hareketi nedeniyle Profsyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 1 maç ceza aldı. Defansta önemli eksiklerimiz var ancak bahane üretmeden 3 puanı almalıyız" dedi.
Bucaspor'da savunmanın göbeğinde Uğurcan ve Emre Özkan'ın görev yapması bekleniyor.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 3
Yorum
evren kalan üç futbolcu ilemi kupalara katılıcaz saçmalamayı ya.. kım ne kadar isterse oynatsın. boş işlerle uğraşıcağınaza koltuğunun hakkını ver
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İşte Pepe'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi...
Toplam 1
Yorum
bjk sözleşmesi bitiğinde şenol hocayı yardım eder sonra bir günde yerine geçer
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 22
Yorum
MUSTAFA OLÇAY İFADELERİN KONUŞMA TARZIN ANLATDIKLARIN SURAT İFADEN YADA HER NEYSE TÜMÜ İŞTE...OKADAR ANLAMSIZ VE BOŞ GELİYORKİ BANA..!!
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