İzmir derbisi gündüz oynanacak

Kulüpler, maçın akşam saat 19.00'a alınmasını talep etmelerine rağmen daha sonra müsabakanın gündüz oynanmasını kararlaştırdı. Karşıyaka'nın, "Altay taraftarını açık tribüne alabiliriz" teklifine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar kale arkası tribününde oturmayı tercih etti. Altay'a 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı.