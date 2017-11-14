 İzmir derbisi gündüz oynanacak – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    İzmir derbisi gündüz oynanacak

    İzmir derbisi gündüz oynanacak

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ile arasında pazar günü oynanacak derbinin başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandığı gibi 13.30 olarak belirlendi.

    Kulüpler, maçın akşam saat 19.00'a alınmasını talep etmelerine rağmen daha sonra müsabakanın gündüz oynanmasını kararlaştırdı. 'nın, " taraftarını açık tribüne alabiliriz" teklifine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar kale arkası tribününde oturmayı tercih etti. Altay'a 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:22
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