İzmir derbisi gündüz oynanacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka ile Altay arasında pazar günü oynanacak derbinin başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandığı gibi 13.30 olarak belirlendi.
Kulüpler, maçın akşam saat 19.00'a alınmasını talep etmelerine rağmen daha sonra müsabakanın gündüz oynanmasını kararlaştırdı. Karşıyaka'nın, "Altay taraftarını açık tribüne alabiliriz" teklifine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar kale arkası tribününde oturmayı tercih etti. Altay'a 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:22
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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