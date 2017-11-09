 Altay'da hedef lider Bandırmaspor'u yenmek – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Altay'da hedef lider Bandırmaspor'u yenmek

    Altay'da hedef lider Bandırmaspor'u yenmek

    TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren 21 puanlı 3'üncü sıradaki Altay, cumartesi günü taraftarının önünde 22 puanlı lider Bandırmaspor'u yenerek hem zirveyi devralmaya hem de rakibi karşısındaki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

    Bandırmaspor'u en son 21 Nisan 1991'de İzmir'de 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı. Altay, 2'inci Lig'de 2013-14 sezonunda Bandırmaspor'a evinde 3-1, deplasmanda 6-2 yenildi. 2015-16'da ise Bandırma'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönen siyah-beyazlılar sezonun son haftasında rakibine taraftarı önünde 4-0 kaybederek 3'üncü ligin yolunu tuttu. Altay'ın o sezonki kadrosunda yer alan Hüsamettin, Furkan ve Hayrullah iki sezon aradan sonra siyah-beyazlı formayla tekrar Bandırmaspor'a karşı ter dökecek.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:25
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