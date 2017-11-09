Altay'da hedef lider Bandırmaspor'u yenmek
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren 21 puanlı 3'üncü sıradaki Altay, cumartesi günü taraftarının önünde 22 puanlı lider Bandırmaspor'u yenerek hem zirveyi devralmaya hem de rakibi karşısındaki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Bandırmaspor'u en son 21 Nisan 1991'de İzmir'de 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı. Altay, 2'inci Lig'de 2013-14 sezonunda Bandırmaspor'a evinde 3-1, deplasmanda 6-2 yenildi. 2015-16'da ise Bandırma'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönen siyah-beyazlılar sezonun son haftasında rakibine taraftarı önünde 4-0 kaybederek 3'üncü ligin yolunu tuttu. Altay'ın o sezonki kadrosunda yer alan Hüsamettin, Furkan ve Hayrullah iki sezon aradan sonra siyah-beyazlı formayla tekrar Bandırmaspor'a karşı ter dökecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:25
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Altay'da hedef lider Bandırmaspor'u yenmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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