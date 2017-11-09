Altay'da hedef lider Bandırmaspor'u yenmek

Bandırmaspor'u en son 21 Nisan 1991'de İzmir'de 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı. Altay, 2'inci Lig'de 2013-14 sezonunda Bandırmaspor'a evinde 3-1, deplasmanda 6-2 yenildi. 2015-16'da ise Bandırma'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönen siyah-beyazlılar sezonun son haftasında rakibine taraftarı önünde 4-0 kaybederek 3'üncü ligin yolunu tuttu. Altay'ın o sezonki kadrosunda yer alan Hüsamettin, Furkan ve Hayrullah iki sezon aradan sonra siyah-beyazlı formayla tekrar Bandırmaspor'a karşı ter dökecek.