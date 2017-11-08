Birlik olup sinerji oluşturarak üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten Bahadır, futbolcularına, "Size inanıyorum. Bugünden itibaren dinamik bir takım olacağız. Takımda son vuruşlarda problem var. Buna çözüm yolu bulacağız. Karşıyaka maçından itibaren galibiyet serisi başlatacağız" dedi.



Siyah-beyazlılarda yönetim, Pazar günü düşme hattındaki rakiplerden Karşıyaka'yla oynanacak maçın biletlerini açık 50 kuruş, kapalı tribün 1 TL'ye indirdi.