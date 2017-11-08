"Dinamik bir takım olacağız"
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da yeni teknik direktör Mustafa Bahadır, takımla ilk antrenmana çıktı.
Birlik olup sinerji oluşturarak üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten Bahadır, futbolcularına, "Size inanıyorum. Bugünden itibaren dinamik bir takım olacağız. Takımda son vuruşlarda problem var. Buna çözüm yolu bulacağız. Karşıyaka maçından itibaren galibiyet serisi başlatacağız" dedi.
Siyah-beyazlılarda yönetim, Pazar günü düşme hattındaki rakiplerden Karşıyaka'yla oynanacak maçın biletlerini açık 50 kuruş, kapalı tribün 1 TL'ye indirdi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:16
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 7
Yorum
Murat Atıf mı? Ya bırakın ahı gitmiş vahı kalmış adamları hedef şampiyonluksa daha büyük isimler lazım. He biz ilk 7'ye oynarız derseniz o başka.
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 25
Yorum
seyirciler olarak bizim görüşümüz neden alınmıyor parayı verip o kadar bilet alıyorum seyirci olarak esas bizim deediğimiz olacak yabancı sınırlaması istemiyoruz tembel yerlilere hayır
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Okay’a Ada kancası
Toplam 2
Yorum
o.O okay 12 den kat kat fazlasını eder
"Dinamik bir takım olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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