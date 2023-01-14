Ayşenur Sormaz Eskişehir'den İtalya'ya transfer oldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi forması giyen milli oyuncu Ayşenur Sormaz, İtalya'ya transfer oldu. Ariosto Pallamano Ferrara takımına transferi gerçekleşen milli sporcu, bu yıl Anadolu Üniversitesi'nde oynadığı 9 maçta 51 gol kaydetti. 22 yaşındaki Ayşenur Sormaz, daha önce EGO Spor, Muratpaşa Belediyespor takımlarında forma giydi. Ayşenur Sormaz son olarak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan kadrosunda yer aldı.
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