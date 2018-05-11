Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 25. hafta – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Hentbol 'nde 25. hafta

    Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 25. hafta

    Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 13 Mayıs Pazar günü oynanacak 25. hafta maçlarının programı şöyle:

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)

    17.00 Polatlı Belediyespor-Zağnosspor (Yeni Polatlı)

    17.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (THF)

    1. 11.5.2018 09:28
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