Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 25. hafta

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 13 Mayıs Pazar günü oynanacak 25. hafta maçlarının programı şöyle:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)

17.00 Polatlı Belediyespor-Zağnosspor (Yeni Polatlı)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (THF)