Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 25. hafta
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 13 Mayıs Pazar günü oynanacak 25. hafta maçlarının programı şöyle:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Polatlı Belediyespor-Zağnosspor (Yeni Polatlı)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (THF)
- 11.5.2018 09:28
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 1
Yorum
istanbullu başladınız hakemi yontmaya aferin
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Özkan Sümer yıldız avında
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Gİdip nerede paranın çarçur edileceği adam var bulur alırlar... Guimares ten Raphinha yı al sol açık 15 yıl rahat uyu...
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Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören'in yanından kalktı ve...
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fenere bu sene köklü bir revizyon gerekiyor.. Fábio Carille (2017 şampiyonu genç hoca) T.D olsun Brezilya ekolüne geçilsin..
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 25. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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