2017 yılını değerlendiren Eyuboğlu, hentbola olan ilgiyi arttırma ve altyapıdan daha fazla sporcunun yetişmesi gibi hedefler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Milli takımların başarısı için planlamalar yaptıklarını anlatan Eyuboğlu, "Hem erkek, hem de kadın milli takımlarımızı gençleştirdik. Böylece gelecek dönemler için başarıyı yakalayacak sporcularımızın tecrübe kazanmasını sağlayacağız." dedi.

Eyuboğlu, 2017'nin hentbol adına önemli bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, erkek ve kadın milli takımlarımızın aldığı gümüş madalyalar bizleri çok mutlu etti. Asıl hedeflemiş olduğumuz Kadınlar Dünya Şampiyonası Finalleri'ne katılma şansını Çekya ile oynadığımız play-off maçında kaybettik. Bu nedenle de ayrıca üzgünüz." değerlendirmesini yaptı.

IHF KONGRESİ ANTALYA'DA DÜZENLENDİ

Bilal Eyuboğlu, 2017'de dünya hentbolunun en önemli toplantılarından birinin Türkiye'de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uluslararası Hentbol Federasyonunun (IHF) 36. kongresini Antalya'da düzenlediklerini anlatan Eyuboğlu, "175 ülkeden üyelerin katıldığı önemli bir organizasyon oldu. Çok iyi tepkiler aldığımız ve şu ana kadar yapılan en iyi organizasyonun olduğu söylendiği bu kongreyle önümüzdeki dönemde ülkemizde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabileceğini gösterdik. 2017 yılında dünya hentbolunun kalbi Türkiye'de attı." diye konuştu.

Ankara'da antrenörler için bir seminer gerçekleştirdiklerini ifade eden Eyuboğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hentbol adına hedeflediğimiz bir diğer uygulamada antrenörlerimiz için oldu. Kaliteli sporcular, bilgili antrenörler sayesinde yetişir düşüncesiyle Avrupa ve dünyada hentbolda isim yapmış antrenörleri, Ankara'da düzenlediğimiz seminerlere davet ettik. Altı yabancı antrenör bilgi ve tecrübelerini düzenlenen iki ayrı seminerde katılımcılarla paylaştı."