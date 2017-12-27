"Milli takımlarımızı gençleştirdik"
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, erkek ve kadın milli takımlarının gelecek yıllarda başarılı olabilmesi adına gençleştirmeye gittiklerini ve bunun olumlu yansımalarını beklediklerini söyledi.
2017 yılını değerlendiren Eyuboğlu, hentbola olan ilgiyi arttırma ve altyapıdan daha fazla sporcunun yetişmesi gibi hedefler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Milli takımların başarısı için planlamalar yaptıklarını anlatan Eyuboğlu, "Hem erkek, hem de kadın milli takımlarımızı gençleştirdik. Böylece gelecek dönemler için başarıyı yakalayacak sporcularımızın tecrübe kazanmasını sağlayacağız." dedi.
Eyuboğlu, 2017'nin hentbol adına önemli bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, erkek ve kadın milli takımlarımızın aldığı gümüş madalyalar bizleri çok mutlu etti. Asıl hedeflemiş olduğumuz Kadınlar Dünya Şampiyonası Finalleri'ne katılma şansını Çekya ile oynadığımız play-off maçında kaybettik. Bu nedenle de ayrıca üzgünüz." değerlendirmesini yaptı.
IHF KONGRESİ ANTALYA'DA DÜZENLENDİ
Bilal Eyuboğlu, 2017'de dünya hentbolunun en önemli toplantılarından birinin Türkiye'de gerçekleştirildiğini ifade etti.
Uluslararası Hentbol Federasyonunun (IHF) 36. kongresini Antalya'da düzenlediklerini anlatan Eyuboğlu, "175 ülkeden üyelerin katıldığı önemli bir organizasyon oldu. Çok iyi tepkiler aldığımız ve şu ana kadar yapılan en iyi organizasyonun olduğu söylendiği bu kongreyle önümüzdeki dönemde ülkemizde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabileceğini gösterdik. 2017 yılında dünya hentbolunun kalbi Türkiye'de attı." diye konuştu.
Ankara'da antrenörler için bir seminer gerçekleştirdiklerini ifade eden Eyuboğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hentbol adına hedeflediğimiz bir diğer uygulamada antrenörlerimiz için oldu. Kaliteli sporcular, bilgili antrenörler sayesinde yetişir düşüncesiyle Avrupa ve dünyada hentbolda isim yapmış antrenörleri, Ankara'da düzenlediğimiz seminerlere davet ettik. Altı yabancı antrenör bilgi ve tecrübelerini düzenlenen iki ayrı seminerde katılımcılarla paylaştı."
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:25
-
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
MUROOO1903 BEŞİKTAŞ ımıza hayırlı olsun... çok iyi bi stoper tosıcı bektede kullanabılırız artık
-
Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
Yorum
arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
-
Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 8
Yorum
fazkartal Sayemizde diğer takımlar toplama çıkarma öğrendi
"Milli takımlarımızı gençleştirdik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.