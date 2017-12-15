 Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş

    Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta Eskişehir Selka'yı deplasmanda yenerek iddialı konuma gelen Göztepe, yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş Mogaz'ı konuk edecek.

    Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da sakatlığı bulunan Stanojevic ile grup olan Milasvec'in durumları maç saatinde netleşecek.

    Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenirken Beşiktaşlı taraftarlar sezon başındaki anlaşma gereği salona alınmayacak. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, seyir zevki yüksek bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Oyuncularımız kazanmak adına ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi. Göztepe, lig tarihinde Beşiktaş Mogaz'la oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
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