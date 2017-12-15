Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş

Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da sakatlığı bulunan Stanojevic ile grup olan Milasvec'in durumları maç saatinde netleşecek.



Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenirken Beşiktaşlı taraftarlar sezon başındaki anlaşma gereği salona alınmayacak. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, seyir zevki yüksek bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Oyuncularımız kazanmak adına ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi. Göztepe, lig tarihinde Beşiktaş Mogaz'la oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.