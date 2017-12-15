Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta Eskişehir Selka'yı deplasmanda yenerek iddialı konuma gelen Göztepe, yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş Mogaz'ı konuk edecek.
Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da sakatlığı bulunan Stanojevic ile grup olan Milasvec'in durumları maç saatinde netleşecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenirken Beşiktaşlı taraftarlar sezon başındaki anlaşma gereği salona alınmayacak. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, seyir zevki yüksek bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Oyuncularımız kazanmak adına ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi. Göztepe, lig tarihinde Beşiktaş Mogaz'la oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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