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TRANSFER HABERİ | Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da!

Bir dönem Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten ve son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın formasını terleten Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a kiralık olarak geldi. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 13:46
TRANSFER HABERİ | Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da!

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sonrasında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan 21 yaşındaki genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbaçe'den Stuttgart'a transfer olmuştu. Sonrasında ise bir başka Alman ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gitmişti.

Magdeburg'dan Stutgart'a kiralıktan dönen oyuncunun yeni adresi ise Hatayspor oldu.

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