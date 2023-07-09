Hatayspor - Hull City maçı CANLI İZLE (Hazırlık maçı)

Deprem sebebiyle geçtiğimiz sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde başladı.
Hatayspor, İngiliz ekibi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşıyor.
İki ekip Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
HATAYSPOR - HULL CITY MAÇINI CANLI İZLE
HATAYSPOR - HULL CITY MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Cengiz, Engin, Musa, Görkem, Bashiru, Carlos, Ussumane, Onur
Hull City: Ingram, Greaves, Jones, Longman, Delap, Fleming, Seri, Slater, Tetteh, Christie, Simons
HATAYSPOR - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Hatayspor - Hull City maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başladı. Mücadele TV8'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.