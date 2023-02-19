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Atsu'yu kaybettik

12 gündür enkazın altında olan Christian Atsu, hayata tutunamadı 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun cenazesi ülkesine gönderildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
Atsu'yu kaybettik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da enkaza kalan Christian Atsu'dan kötü haber geldi. Yıkılan Rönesans Rezidans'ta 12 gündür süren kurtarma çalışmalarında Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi, oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet verdi. Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Halen eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" ifadeleriyle haberi paylaştı.

SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ
Ganalı oyuncunun kulübü Hatayspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Bordobeyazlılar, 12 gün sonra enkaz altında cansız bedenine ulaşılan Atsu'nun hayatını kaybettiğini duyurduğu açıklamada, "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

İLK VE TEK GOLÜNÜ ATMIŞTI

Sezon başında transfer edilen Atsu, forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Gol attığı Kasımpaşa maçının ardından Volkan Demirel, "Bugün daha önemli olan Atsu'nun gol atmasıydı. Bana, 'Hocam ben oynamak istiyorum, oynamazsam gitmek istiyorum' dedi" açıklamasını yapmıştı. 3 maçta 45 dakika sahada kalan Atsu, ilk ve tek golünün ardından enkaz altında hayata gözlerini yumdu.

BİLETİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Az forma şansı bulduğu için Hatayspor'dan ayrılma fikrine sıcak bakan Atsu'yla ilgili çarpıcı bir gerçek de yürekleri burktu. Kulübün İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı oyuncunun Kasımpaşa maçında attığı golden sonra Fransa uçuşunu ertelediğini söyledi. İlek, "Yaşadığı coşkuyla 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün depreme yakalandı. Büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı.

MEKANI CENNET OLSUN

Volkan Demirel, Hatay'da meydana gelen yıkımın ardından takımının yanında olmuştu. Atsu'yu kurtarma çalışmalarıyla da ilgilenen Demirel, sosyal medyadan büyük acıyı şu ifadelerle paylaştı: "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin ve tüm sevenlerin başı sağolsun."

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