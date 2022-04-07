Rotamız Avrupa

Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen, son olarak sahasında Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan 48 puanla 7. sıradaki Hatayspor, Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Başkan Vekili Mustafa Özat, "Avrupa'ya gitmek isteyen kulüp sayısı çok. Aynı potadayız hepimiz. İnşallah bu yolun sonunda amaçladığımız, umduğumuz yerin daha üstünde bir yerde ligi bitirmeyi nasip eder Allah. Bunu başarmak istiyoruz. Onun için asılıyoruz. Kümede kalmayı garantiledik. Bir hedefimizin olması lazım. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Elimizdeki imkanlar, oyuncu derinliğimiz ve oynayacağımız maçlar bunu belirleyecek" diye umut dağıttı.

EL KAABİ HAK EDİYOR

Mustafa Özat, gol krallığı yarışında 15 golle zirvede bulunan Faslı santrforları El Kaabi'nin örnek bir sporcu olduğunu vurguladı. Özat, "El Kaabi çok çalışarak karşılığını alıyor. Arkadaşları da El Kaabi'yi çok seviyor" dedi.