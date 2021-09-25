Hatayspor F.Bahçe’ye bilendi

Süper Lig'de Hatayspor kasırgası dinmiyor. Geçtiğimiz sezonun flaş ekibi bordo-beyazlılar, bu sezona da süper bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe galibiyetiyle üst üste dördüncü zaferine imza atan Hatay ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Fenerbahçe karşısında da galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçında herkesi pazar günü stada bekliyoruz" diye taraftarlardan destek istedi.

DIOUF-EL KAABI İKİLİSİ

Geçen sezon Mame Diouf'la Süper Lig'de şov yapan ve gol kralı olan yıldızı Boupendza'yı 5 milyon euro'ya satan Hatayspor, yerine El Kaabi'yi alırken, bu sezon da bıraktığı yerden devam ediyor. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden bordo-beyazlılar'da bu sefer Diouf-El Kaabi ikilisi resital sunuyor. Hatay ekibinde son 4 maçta goller, Diouf (4) ve El Kaabi'den (3) geldi.