Boupendza'yla ilgili flaş 'transfer teklifi' açıklaması

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye'den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncular için çalışmalar devam ederken, gündemden düşmeyen Süper Lig'in gol kralı Aaron Bopendza'nın Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberleri yalanlayan Onursal Başkan Lütfü Savaş, Türkiye'den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

"8 MİLYON 150 BİN EURO'DAN AŞAĞI VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi olduğunu belirterek, "Boupendza için Türkiye'den herhangi bir kulüple temas halinde değiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değerlendirmeye devam ederiz. Boupendza da çok üst seviye bir futbolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oynayabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak tatmin edecek bir ücretle giderse onu göndermeyi planlıyoruz. 8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü daha önce biz Krasnodar takımı ile 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaştık, imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay aldık. Boupendza istemeyince göndermedik. Dün Boupendza ile bir görüşme yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığı ile görüştüm. Bizim, Hatayspor'un beklentilerini anlattık. O da kendi durumunu bize sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra temaslar daha hızlı olacak" dedi.

