‘Mücadelemiz yükselecek’

Hatayspor'un Malili orta saha oyuncusu Adama Traore, iddialı konuştu. "Geçen sezon yakaladığımız başarı gibi bu sezonda da daha iyi başarı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullanan Traore, "Bu sezon taraftarlarımız daha mücadeleci bir takım izleyecek. Hepimizde başarı, Avrupa kupasına odaklı istek ve azim var" şeklinde konuştu.
Hatayspor'un Malili orta saha oyuncusu Adama Traore, iddialı konuştu. "Geçen sezon yakaladığımız başarı gibi bu sezonda da daha iyi başarı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullanan Traore, "Bu sezon taraftarlarımız daha mücadeleci bir takım izleyecek. Hepimizde başarı, Avrupa kupasına odaklı istek ve azim var" şeklinde konuştu.