Diouf Hatay'da
Güney ekibi, uzun süredir uğraş verdiği Mame Biram Diouf transferinde mutlu sona ulaştı. Hatayspor, Stoke City’den ayrılan yıldız santrfor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, transferde durmak bilmiyor. Güney ekibi, 8'inci imzasını uzun bir süredir transferi için uğraş verdiği Mame Biram Diouf'a attırdı. Hatay, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den ayrılan 32 yaşındaki Senegalli golcüyü Türkiye'ye getirdi. Tecrübeli golcüyle bonuslarla birlikte yıllık 700 bin euro'ya anlaşıldığı öğrenilirken, sağlık kontrolleri sonrasında 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
HER İKİ KANATTA DA OYANAYABİLİYOR
Geçen sezon Championship'te Stoke formasıyla beklentilerin uzağında kalan Diouf, oynadığı 11 maçta 2 kez ağları sarstı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 51 kez milli olan yıldız golcü, futbola ülkesinin Diaraf takımında başladı. 2007'de Norveç'te Molde'ye transfer oldu. Sırasıyla M.United, Blackburn, Hannover'de görev alan 1.85 boyundaki Diouf, kariyerinde 361 maça çıkarken, 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.
Mame Biram Diouf, 2010'da Manchester United forması ile İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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Senegalli yıldız golcü, aralıklarla 8 yıl İngiltere'de futbol kariyerini sürdürdü. 2 sezon da Almanya'da Hannover formasıyla boy gösterdi.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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