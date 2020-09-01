Diouf Hatay'da

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, transferde durmak bilmiyor. Güney ekibi, 8'inci imzasını uzun bir süredir transferi için uğraş verdiği Mame Biram Diouf'a attırdı. Hatay, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den ayrılan 32 yaşındaki Senegalli golcüyü Türkiye'ye getirdi. Tecrübeli golcüyle bonuslarla birlikte yıllık 700 bin euro'ya anlaşıldığı öğrenilirken, sağlık kontrolleri sonrasında 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

HER İKİ KANATTA DA OYANAYABİLİYOR

Geçen sezon Championship'te Stoke formasıyla beklentilerin uzağında kalan Diouf, oynadığı 11 maçta 2 kez ağları sarstı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 51 kez milli olan yıldız golcü, futbola ülkesinin Diaraf takımında başladı. 2007'de Norveç'te Molde'ye transfer oldu. Sırasıyla M.United, Blackburn, Hannover'de görev alan 1.85 boyundaki Diouf, kariyerinde 361 maça çıkarken, 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.



Mame Biram Diouf, 2010'da Manchester United forması ile İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.



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Senegalli yıldız golcü, aralıklarla 8 yıl İngiltere'de futbol kariyerini sürdürdü. 2 sezon da Almanya'da Hannover formasıyla boy gösterdi.