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01 Eylül 2020, Salı
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Diouf 'da

Diouf Hatay'da

Güney ekibi, uzun süredir uğraş verdiği Mame Biram Diouf transferinde mutlu sona ulaştı. Hatayspor, ’den ayrılan yıldız santrfor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

'in yeni ekibi Hatayspor, transferde durmak bilmiyor. Güney ekibi, 8'inci imzasını uzun bir süredir transferi için uğraş verdiği Mame Biram Diouf'a attırdı. , Championship ekibi 'den ayrılan 32 yaşındaki Senegalli golcüyü 'ye getirdi. Tecrübeli golcüyle bonuslarla birlikte yıllık 700 bin euro'ya anlaşıldığı öğrenilirken, sağlık kontrolleri sonrasında 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

HER İKİ KANATTA DA OYANAYABİLİYOR
Geçen sezon Championship'te Stoke formasıyla beklentilerin uzağında kalan Diouf, oynadığı 11 maçta 2 kez ağları sarstı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 51 kez milli olan yıldız golcü, futbola ülkesinin Diaraf takımında başladı. 2007'de Norveç'te Molde'ye oldu. Sırasıyla M.United, Blackburn, Hannover'de görev alan 1.85 boyundaki Diouf, kariyerinde 361 maça çıkarken, 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.

Mame Biram Diouf, 2010'da forması ile İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Senegalli yıldız golcü, aralıklarla 8 yıl İngiltere'de kariyerini sürdürdü. 2 sezon da 'da Hannover formasıyla boy gösterdi.

  1. 1.9.2020
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