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Helal sana Şaziye

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılan turnuvada 45 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcu Şaziye Erdoğan, 1 gümüş, 2 bronz madalyayı boynuna taktı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Helal sana Şaziye
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında gururlandık! Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Türkiye temsil eden Şaziye Erdoğan, önemli bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalyayı boynuna takmayı başardı.

MUAMMER ŞAHİN'DEN DE BRONZ

Turnuvanın ilk gününde podyuma çıkan 55 kiloda Muammer Şahin, bronz madalya kazandı. Muammer Şahin koparmada 116 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Şahin ilk hakkında 110, ikinci hakkında 113 ve son hakkında 116 kiloda başarılı kaldırışlar gerçekleştirerek madalyaya uzandı. Milli sporcu silkmede ise 127 kilo toplamda da 243 kiloluk derece elde etti. Şahin'i ve antrenörleri kutlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporculara başarılar diledi.
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