Helal sana Şaziye

MUAMMER ŞAHİN'DEN DE BRONZ
Turnuvanın ilk gününde podyuma çıkan 55 kiloda Muammer Şahin, bronz madalya kazandı. Muammer Şahin koparmada 116 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Şahin ilk hakkında 110, ikinci hakkında 113 ve son hakkında 116 kiloda başarılı kaldırışlar gerçekleştirerek madalyaya uzandı. Milli sporcu silkmede ise 127 kilo toplamda da 243 kiloluk derece elde etti. Şahin'i ve antrenörleri kutlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporculara başarılar diledi.
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