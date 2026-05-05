Okullar tatil mi 5 Mayıs 2026? Hangi illerde tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Güneydoğu Anadolu'da beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle yerel yönetimler acil durum kararları aldı. Valiliklerden yapılan resmi duyurularla, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak okulların tatil edildiği açıklandı. Eğitime verilen bu zorunlu ara ile birlikte kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Aileler ve öğrenciler, meteorolojik uyarıların devam ettiği bölgede tatil kararının uzayıp uzamayacağını merakla takip ediyor. İşte 5 Mayıs tatil olan iller!

BUGÜN OKUL TATİL Mİ?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan ve meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı şiddetli yağışlar sonucunda Şanlıurfa ve Gaziantep illerinin tamamında bugün okullar tatil edildi. Valilikler tarafından yapılan resmi duyurularda, bölgedeki olumsuz hava koşullarının öğrencilerin okula ulaşımında can ve mal güvenliği riski oluşturabileceği vurgulandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kurumlarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

5 MAYIS HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla valilik kararıyla eğitime ara verilen iller Şanlıurfa ve Gaziantep olarak açıklandı. Şanlıurfa Valiliği il merkezi ve tüm ilçeleri kapsayan genel bir tatil kararı alırken, Gaziantep Valiliği de aynı şekilde il genelindeki tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını bildirdi. Bu iki ilin dışında, bölgedeki diğer illerdeki sağanak yağışın şiddetine göre ilçe bazlı kararların alınabileceği belirtilse de şu an için il genelinde tatil ilan edilen başka bir şehir bulunmuyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir.

Gaziantep'te olumsuz hava koşullarından etkilenen Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitime ara verildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 Pazar günü kentte yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana geldiği ve il genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir.

ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NEDEN TATİL OLDU?

Okulların tatil edilmesindeki temel neden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölge için yapılan şiddetli sağanak yağış ve sel baskını uyarılarıdır. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yağışlar nedeniyle dere yataklarında taşkın riski oluşurken, şehir merkezlerinde ise su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı. Valilikler, özellikle taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin yollarda mahsur kalmaması ve olası bir doğal afet anında okul binalarında yaşanabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla önleyici bir tedbir olarak bu kararı aldı. Ayrıca fırtınanın da eşlik ettiği bu hava muhalefetinin gün boyu süreceği tahmini, tatil kararının en önemli gerekçesini oluşturdu.

