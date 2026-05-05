KPSS başvuru tarihleri ve sınav oturumları ne zaman?

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için 2026 KPSS maratonu resmen başlıyor! ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvime göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri belirlendi. "KPSS 2026 başvurusu başladı mı?" sorusuna yanıt arayan adaylar için başvuru kılavuzu detayları netleşti. Bu yıl tüm mezuniyet grupları için sınavların yapılacak olması, adaylar arasındaki heyecanı ikiye katladı. İşte sınav giriş ücretlerinden başvuru ekranına, sınav tarihlerinden sonuç günlerine kadar KPSS 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için sınav süreci Mayıs ayında başlıyor. Başvurular 3-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

KPSS LİSANS 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 3 – 15 Mayıs 2026

Geç Başvuru Günü: 22 – 23 Mayıs 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür & Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2026

Alan Bilgisi Oturumları: 20 – 21 Temmuz 2026

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 4 Ağustos 2026

KPSS ÖN LİSANS 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

İki yıllık üniversite mezunlarının gireceği Ön Lisans oturumu için takvim şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: 13 Haziran – 2 Temmuz 2026

Geç Başvuru Günü: 9 – 10 Temmuz 2026

Sınav Tarihi: 1 Eylül 2026

Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 Eylül 2026

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Lise mezunlarının katılacağı Ortaöğretim düzeyindeki sınavın detayları:

Başvuru Tarihleri: 18 Temmuz – 6 Ağustos 2026

Geç Başvuru Günü: 13 – 14 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 15 Eylül 2026

Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 Ekim 2026

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

