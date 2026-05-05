CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KPSS başvuru tarihleri ve sınav oturumları ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri ve sınav oturumları ne zaman?

Milyonlarca memur adayının heyecanla beklediği KPSS 2026 takvimi açıklandı! Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç başlıyor. "2026 KPSS başvuruları ne zaman?" ve "Lise, Ön Lisans, Lisans sınav tarihleri açıklandı mı?" soruları en çok arananlar listesinde. İşte ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT), KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavlarına dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 23:05
KPSS başvuru tarihleri ve sınav oturumları ne zaman?

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için 2026 KPSS maratonu resmen başlıyor! ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvime göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri belirlendi. "KPSS 2026 başvurusu başladı mı?" sorusuna yanıt arayan adaylar için başvuru kılavuzu detayları netleşti. Bu yıl tüm mezuniyet grupları için sınavların yapılacak olması, adaylar arasındaki heyecanı ikiye katladı. İşte sınav giriş ücretlerinden başvuru ekranına, sınav tarihlerinden sonuç günlerine kadar KPSS 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için sınav süreci Mayıs ayında başlıyor. Başvurular 3-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

KPSS LİSANS 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

  • Başvuru Tarihleri: 3 – 15 Mayıs 2026
  • Geç Başvuru Günü: 22 – 23 Mayıs 2026
  • Genel Yetenek-Genel Kültür & Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2026
  • Alan Bilgisi Oturumları: 20 – 21 Temmuz 2026
  • ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 4 Ağustos 2026

kpss başvuru tarihleri 2026

KPSS ÖN LİSANS 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

İki yıllık üniversite mezunlarının gireceği Ön Lisans oturumu için takvim şu şekilde:

  • Başvuru Tarihleri: 13 Haziran – 2 Temmuz 2026
  • Geç Başvuru Günü: 9 – 10 Temmuz 2026
  • Sınav Tarihi: 1 Eylül 2026
  • Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 Eylül 2026

kpss 2026 ne zaman

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) 2026 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Lise mezunlarının katılacağı Ortaöğretim düzeyindeki sınavın detayları:

  • Başvuru Tarihleri: 18 Temmuz – 6 Ağustos 2026
  • Geç Başvuru Günü: 13 – 14 Ağustos 2026
  • Sınav Tarihi: 15 Eylül 2026
  • Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 Ekim 2026

kpss 2026 ne zaman

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AHaber CANLI YAYIN

Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış
Arsenal Devler Ligi'nde finalde!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CHP'de kurultay davası öncesi "mutlak" bölünme! Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Ekremciler keyiflendi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 23:53
"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" 23:27
İlhan Palut: Öyle bir dakikada penaltı oldu ki... İlhan Palut: Öyle bir dakikada penaltı oldu ki... 23:27
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 23:15
Adil: Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum Adil: Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum 23:15
Bardhi: Hayallerimiz için çok büyük bir adım attık Bardhi: Hayallerimiz için çok büyük bir adım attık 23:09
Daha Eski
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 23:06
"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" 23:04
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 22:45
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 22:34
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 22:27
Arsenal-A. Madrid maçı CANLI | Arsenal-A. Madrid maçı CANLI | 21:53