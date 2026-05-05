Hıdırellez para kesesi ritüeli nedir? Bereket kesesine ne konur?

Hıdırellez gecesi, bolluk ve zenginlik dilemek isteyenler için özel ritüellerle kutlanıyor. Bu ritüeller arasında en popüler olanlardan biri ise para kesesi hazırlamak. "Hıdırellez para kesesi saat kaçta yapılır?", "kesenin içine ne konur?" ve "gül ağacına ne zaman asılır?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Geleneklere göre kese, 5 Mayıs akşamı hazırlanır ve dilekler eşliğinde bir gül ağacı dalına asılır ya da altına bırakılır. Kesenin içine genellikle para, altın, pirinç, buğday gibi bereket sembolleri konur. 6 Mayıs sabahı alınan kese, yıl boyunca cüzdanda taşınarak maddi kazancı artıracağına inanılır. Peki, Hıdırellez bereket kesesi nasıl yapılır? İşte, para kesesi ritüeli ve tüm detaylar...

HIDIRELLEZ NEDİR?

Baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla kutlanan Hıdırellez, binlerce yıldır süregelen zengin gelenekleriyle bu yıl da (2026) evlere bereket getirmeye hazırlanıyor. Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluştuğu bu özel gecede en çok merak edilen ritüellerin başında ise "Bereket (Para) Kesesi" geliyor.

HIDIRELLEZ PARA KESESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellez ritüelleri her yıl sabit tarihlerde gerçekleştirilir:

Başlangıç: 5 Mayıs Salı (Bugün) akşam ezanı vakti veya gün batımıyla başlar.

Bitiş: 6 Mayıs Çarşamba günü ikindi vaktine kadar sürer.

Altın Kural: Kesenizi 5 Mayıs akşamı hazırlayıp asmalı, 6 Mayıs sabahı ise güneş doğarken geri toplamalısınız.

HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)

Hızır (a.s.)'ın elinin değdiği her şeye bereket vereceği inancıyla yapılan bu ritüeli şu adımlarla uygulayabilirsiniz:

Kese Seçimi: Tercihen kırmızı (canlılık ve aşk için) veya yeşil (doğa ve para için) küçük bir kumaş kese hazırlayın. İçine Ne Konur? Kesenin içine sembolik miktarda kağıt ve demir para koyun. Bazı geleneklerde bereketin artması için içine çörek otu, pirinç veya nohut da eklenir. Dilek ve Bağlama: Kesenin ağzını bağlarken "Bu para yıl boyu eksilmesin, artsın; hanemize bolluk gelsin" şeklinde niyetinizi edin. Gül Ağacı Ritüeli: Hazırladığınız keseyi 5 Mayıs akşamı bir gül ağacının dalına asın. Eğer gül ağacı yoksa, topraklı bir çiçeğin dibine de bırakabilirsiniz. Cüzdana Aktarma: 6 Mayıs sabahı erkenden keseyi ağaçtan alın. İçindeki parayı cüzdanınızın bir köşesine koyun. Bu paranın yıl boyunca harcanmaması ve "bereket parası" olarak saklanması gelenektir.

HIDIRELLEZ GECESİ YAPILAN DİĞER BEREKET RİTÜELLERİ

Para kesesinin yanı sıra evdeki bolluğu artırmak için şu eski adetleri de deneyebilirsiniz:

Ağzı Açık Bırakma: 5 Mayıs gecesi mutfaktaki un çuvallarının, bakliyat kavanozlarının ve cüzdanların ağzı açık bırakılır.

Kese yapamayanlar, cüzdanlarını ağzı açık bir şekilde gül ağacının altına bırakabilir.

Kese yapamayanlar, cüzdanlarını ağzı açık bir şekilde gül ağacının altına bırakabilir. 41 Taş Toplama: Deniz veya dere kenarından 41 taş toplanarak 1 yıl saklanır, sonraki Hıdırellez'de suya atılır.