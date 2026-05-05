Haberler

En etkili Hıdırellez dilek duası nedir? Dilekler gül ağacına ne zaman asılır?

Bolluk, bereket ve şifanın simgesi Hıdırellez geldi! 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs ikindi vaktine kadar süren bu kadim gelenekte, milyonlarca kişi dilek kapılarının açıldığına inanılan anlarda dualarını semaya yükseltiyor. Peki, en etkili Hıdırellez dilek duası nedir? Dilekler gül ağacına ne zaman asılır ve sabah ne zaman toplanır? İşte adım adım Hıdırellez dilek tutma rehberi ve okunacak dualar...

Haberler Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 22:52
En etkili Hıdırellez dilek duası nedir? Dilekler gül ağacına ne zaman asılır?

İnanışa göre karaların koruyucusu Hızır ile denizlerin hakimi İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olan Hıdırellez, tüm Anadolu'da dualarla kutlanıyor. Manevi iklimin doruğa çıktığı bu gecede, rızık ve şifa isteyenler geleneksel ritüelleri yerine getiriyor. Ev, araba, sağlık veya huzur dileyenler için Hıdırellez dilek duası ve cüzdan ritüeli gibi en popüler uygulamaları sizler için derledik.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI (GELENEKSEL)

Hıdırellez gecesi niyetlerin kabulü için halk arasında en yaygın okunan dua şöyledir:

"Bismillahirahmanirahim. Bin bir adım bir adım... Allah bir adım adım... Kerim kerem Allah... Maksuduma erdir ya Allah, ya Hızır, ya İlyas... Ya Rabbel alemin, dualarımızı kabul eyle. Hanemize bolluk, gönlümüze huzur, bedenimize şifa ver. Amin."

Dua ederken sadece kalıplaşmış cümlelere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kendi cümlelerinizle, içtenlikle ettiğiniz her dua bu gecenin manevi atmosferinde çok değerlidir.

HIDIRELLEZ'DE DİLEK NASIL TUTULUR?

Dileklerinizi somutlaştırmak ve "Hızır bereketi" ile buluşturmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Dileği Kağıda Dökün: 5 Mayıs akşamı (Bugün gün batımıyla birlikte) bir kağıda dileğinizi kelimelerle yazın veya daha iyisi, dileğinizin resmini çizin (Ev istiyorsanız ev, huzur istiyorsanız güneş vb.).

Gül Ağacı Ritüeli: Hazırladığınız bu kağıdı katlayıp kırmızı bir iple gül ağacının dalına asın veya ağacın dibine toprağa bırakın. Eğer yakınınızda gül ağacı yoksa, bir saksı bitkisinin dibi de kabul edilir.

Para Kesesi/Cüzdan: Maddi bereket için kırmızı bir keseye bozuk para koyup ağaca asabilir veya cüzdanınızın ağzını açık şekilde ağacın altına bırakabilirsiniz.

Zamanlama: Dilekler 5 Mayıs akşamı asılır, 6 Mayıs sabahı güneş doğarken geri toplanır.

Suya Bırakma: Topladığınız dilek kağıtlarını akan bir suya (deniz, nehir veya dere) bırakmak, dileğinizin akıp gerçekleşeceğine olan inancı simgeler.

MANEVİ HAZIRLIK İÇİN İPUÇLARI

Dua ve niyet öncesi abdest almak manevi odaklanmanızı artırır.

Hıdırellez günü bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek veya küçük bir ikramda bulunmak, niyetinizin bereketini katlar.

Hızır'ın temiz ve huzurlu evlere uğradığına inanıldığı için 5 Mayıs günü evin düzenli ve temiz olması önemlidir.

