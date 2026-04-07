Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı maratonunda sona doğru yaklaşılıyor! Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini geride bırakırken, gözler şimdi yılın en uzun tatili olan yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre karneler bu yıl Haziran ayı içerisinde dağıtılacak. Peki, "Okulların kapanış tarihi ne zaman?" ve "Karneler saat kaçta verilecek?" İşte öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilmesi gereken tüm tatil detayları...

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecektir. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci için yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatili başlayacaktır.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erdi.

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

2026 Ramazan Bayramı Tatili

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 Yılı Diğer Tatil Günleri

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı