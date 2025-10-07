7 EKİM TV YAYIN AKIŞI 📺 Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

7 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Televizyon keyfinizi planlamadan önce, 7 Ekim 2025 Salı yayın akışına mutlaka göz atın. "Bu akşam televizyonda hangi dizi var, kaçırmamam gereken program ne?" diye soranlar için dopdolu bir liste hazırladık. Bu akşam, büyük kanallar yine rekabet dolu bir yayın akışıyla karşımızda. Kanal D'de heyecan, Show TV'de dram, ATV'de sürükleyici hikayeler ve diğer kanallarda yarışmalar, filmler ve haber bültenleri sizleri bekliyor. Ailece izleyebileceğiniz yapımlar ve dizi tutkunlarının merakla beklediği yeni bölümler bu akşam ekranda olacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Ben Leman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye