CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 7 EKİM TV YAYIN AKIŞI 📺 Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

7 EKİM TV YAYIN AKIŞI 📺 Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

Televizyon izleyicileri her akşam olduğu gibi, 7 Ekim 2025 Salı gününe ait yayın akışlarını merak ediyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yayınlanacak?" sorularının yanıtları belli oldu. Ulusal kanallar, Salı akşamı için birbirinden iddialı dizi ve programları ekranlara taşıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere tüm kanalların yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 08:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
7 EKİM TV YAYIN AKIŞI 📺 Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

7 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Televizyon keyfinizi planlamadan önce, 7 Ekim 2025 Salı yayın akışına mutlaka göz atın. "Bu akşam televizyonda hangi dizi var, kaçırmamam gereken program ne?" diye soranlar için dopdolu bir liste hazırladık. Bu akşam, büyük kanallar yine rekabet dolu bir yayın akışıyla karşımızda. Kanal D'de heyecan, Show TV'de dram, ATV'de sürükleyici hikayeler ve diğer kanallarda yarışmalar, filmler ve haber bültenleri sizleri bekliyor. Ailece izleyebileceğiniz yapımlar ve dizi tutkunlarının merakla beklediği yeni bölümler bu akşam ekranda olacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Ben Leman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Türk Telekom - REKLAM
Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!
DİĞER
Fenerbahçe, Tedesco ile yola devam etmeli mi? SABAH Spor'un usta kalemleri Kanarya için en uygun teknik adamı açıkladı...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! 09:17
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor 09:15
Bugünkü maçlar 7 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 7 Ekim Salı 2025 08:53
Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! 23:51
Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 23:51
Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok 23:51
Daha Eski
Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması! Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması! 23:50
Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor! Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor! 23:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 23:50
Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı! Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı! 23:50
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:50
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 23:50