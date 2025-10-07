7 EKİM TV YAYIN AKIŞI 📺 Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

7 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Televizyon keyfinizi planlamadan önce, 7 Ekim 2025 Salı yayın akışına mutlaka göz atın. "Bu akşam televizyonda hangi dizi var, kaçırmamam gereken program ne?" diye soranlar için dopdolu bir liste hazırladık. Bu akşam, büyük kanallar yine rekabet dolu bir yayın akışıyla karşımızda. Kanal D'de heyecan, Show TV'de dram, ATV'de sürükleyici hikayeler ve diğer kanallarda yarışmalar, filmler ve haber bültenleri sizleri bekliyor. Ailece izleyebileceğiniz yapımlar ve dizi tutkunlarının merakla beklediği yeni bölümler bu akşam ekranda olacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Ben Leman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye