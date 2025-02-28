BALGAMI YUTMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken balgamın tükürülmemesi, bilerek yutulması orucu bozar mı DİYANET?

ORUÇLUYKEN BALGAMI YUTMAK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki oruçluyken balgamın tükürülmemesi, yutulması orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN BALGAMI YUTMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

Boğazdaki balgamı yutmak orucu bozar mı, ağza gelen balgamı yutmak orucu bozar mı, bilerek balgam yutmak orucu bozar mı, bilmeden balgam yutmak orucu bozar mı gibi soruların tümünün cevabı hayır olur.

ORUÇLUYKEN İLAÇ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu bir kimsenin meşru mazeret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi su ile veya susuz olarak yemesi/içmesi orucu bozar. Bu durumlarda kefaret gereklidir. Ancak oruç bozmayı mübah kılacak ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmış ise oruç bozulur. Fakat kefaret gerekmez. Başka bir zamanda kazası yapılmalıdır.

Tedavi amaçlı kullanılan merhem ve ilaçlı bantlar ise orucu bozmamaktadır. Bu tedavi yöntemlerinde deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen merhem, krem vb. şeyler kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olduğundan, ayrıca yeme içme anlamına gelmediğinden oruç bozulmaz.

ORUÇLUYKEN KREM, MERHEM, YAĞ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.