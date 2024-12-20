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Haberler Haberler En uzun gece kaç saat sürüyor? | En uzun gece ne zaman? Hangi gün?

En uzun gece kaç saat sürüyor? | En uzun gece ne zaman? Hangi gün?

En uzun gece olarak kabul edilen kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik yani 90 derece açıyla geldiği andır. Güneş'in gökyüzündeki en alçak noktasına ulaştığı bu gün, kış mevsiminin de astronomik olarak başlangıcıdır. Peki en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece ne zaman? Hangi gün? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 09:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:00
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En uzun gece kaç saat sürüyor? | En uzun gece ne zaman? Hangi gün?

En uzun gece, Aralık ayı ile birlikte yeniden gündeme gelen konular arasında yerini aldı. Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarih, çrşitli inanç ve geleneklere de ev sahipliği yapmaktadır. Dünya'nın eksen eğikliği sebebiyle ortaya çıkan ve en uzun gece ile birlikte en kısa gündüzün yaşanmasına neden olan Kış Gündömü hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki En uzun gece kaç saat sürüyor? | En uzun gece ne zaman? Hangi gün? İşte ayrıntılar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN? HANGİ GÜN?

En uzun gece, Türkiye'de her yıl 21 Aralık'ta yaşanır. Bu yıl 21 Aralık Cuma gününe denk gelmektedir. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne 90 derecelik açı ile yani dik olarak geldiği 21 Aralık'ta, Kuzey Yarımküre'de en uzun gece kabul edilir. Bu tarihten sonra geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Ayrıca 21 Aralık tarihi bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

En uzun gece sözleri ve mesajları | Sevgiliye, eşe 21 Aralık en uzun gece mesajları - Sosyal medya sözleri Devamını Oku BUNU DA OKU

21 ARALIK'TA GÜNEŞ SAAT KAÇTA DOĞACAK, BATACAK?

21 Aralık'ta güneş İstanbul'da saat 08.18'de doğacak ve 17.45'te batacak. Gündüzün bu kadar kısa sürmesi, ışığın az olduğu saatleri daha verimli kullanma ihtiyacını da beraberinde getirir. Ancak bu tarih, aynı zamanda gündüzlerin yavaş yavaş uzamaya başladığını müjdeler.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

En uzun gece, illere göre değişmekle birlikte ülkemizde 14 saatin üzerinde yaşanmaktadır. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile en Kuzey'deki şehrimiz Sinop'ta yaşanacak. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak.

21 ARALIK'TA NE YAPILIR, NASIL KUTLANIR?

Kış gündönümü çeşitli kültürlerde farklı şekillerde kutlanır. Eski pagan inançlarında, bu gece şölenlerle ve ritüellerle karşılanırdı. Özellikle Şamanist geleneklerde ateş yakarak karanlığa meydan okuma, yeni bir başlangıcın sembolü olmuştur. Modern dönemde ise insanlar bu geceyi meditasyon, düşünme ve yeni hedefler belirleme gibi daha bireysel etkinliklerle karşılamayı tercih eder.

Kış gündönümü, aslında karanlık ile ışık arasındaki dengenin yeniden kurulmaya başladığı bir dönüm noktasıdır. Doğanın bu ritmi, ışığa doğru olan sürecin de başlangıcını temsil eder. Bu yüzden insanlar çoğu zaman bu geceyi sadece fiziksel bir olay olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm olarak da yorumlar. Gökyüzünün ve evrenin döngüsüne tanıklık etmek, insanı kendi yaşamı üzerine düşünmeye davet eder.

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