31 ARALIK TOPLU TAŞIMA SAATLERİ | Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA SAATLERİ | 2025 yılı için planlarını hazırlayan milyonlarca kişi, yeni yıla dışarıda merhaba demek için kutlama hazırlıklarına başladı. Şimdiden ulaşım saatlerine ve güzergahına bakan vatandaşlar, "Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar çalışıyor?" sorusunu arama motorlarına yazmaya devam ediyor. Peki, 31 Aralık toplu taşıma saatleri belli oldu mu? İşte detaylar...
YILBAŞI GECESİ MARMARAY SAAT KAÇA KADAR?
Yılbaşı gecesine sayılı günler kala Marmaray ulaşım saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul'da bazı hatların sabaha kadar çalışması beklenirken, 31 Aralık Marmaray çalışma saatleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
MARMARAY DURAKLARI
Darıca
Osmangazi
GTÜ – Fatih
Çayırova
Tuzla
İçmeler
Tersane
Pendik
Kartal
Başak
Atalar
Maltepe
Süreyya Plajı
Küçükyalı
Göztepe
Feneryolu
Söğütlüçeşme
Yenikapı
Kazlıçeşme
Fişekhane
Yenimahalle
Bakırköy
Ataköy
Yeşilyurt
Yeşilköy
Florya Akvaryum
Florya
Küçükçekmece
Mustafa Kemal
Halkalı