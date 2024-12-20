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Haberler Haberler 31 ARALIK TOPLU TAŞIMA SAATLERİ | Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA SAATLERİ | Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar?

Yılın son günü olan 31 Aralık'ı dışarıda geçirmek ve 2025'i kutlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden toplu taşıma çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yılın son gününde ulaşım saatlerini merak eden kişiler, uygulamalara bakmaya ve arama motorlarına sormaya devam ediyor. Peki, 31 Aralık toplu taşıma saatleri belli oldu mu? Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:50
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31 ARALIK TOPLU TAŞIMA SAATLERİ | Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA SAATLERİ | 2025 yılı için planlarını hazırlayan milyonlarca kişi, yeni yıla dışarıda merhaba demek için kutlama hazırlıklarına başladı. Şimdiden ulaşım saatlerine ve güzergahına bakan vatandaşlar, "Yılbaşı gecesi Marmaray saat kaça kadar çalışıyor?" sorusunu arama motorlarına yazmaya devam ediyor. Peki, 31 Aralık toplu taşıma saatleri belli oldu mu? İşte detaylar...

YILBAŞI GECESİ MARMARAY SAAT KAÇA KADAR?

Yılbaşı gecesine sayılı günler kala Marmaray ulaşım saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul'da bazı hatların sabaha kadar çalışması beklenirken, 31 Aralık Marmaray çalışma saatleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşandığı zaman haberimiz güncellenecektir.

MARMARAY DURAKLARI

Gebze

Darıca

Osmangazi

GTÜ – Fatih

Çayırova

Tuzla

İçmeler

Aydıntepe

Güzelyalı

Tersane

Kaynarca

Pendik

Yunus

Kartal

Başak

Atalar

Cevizli

Maltepe

Süreyya Plajı

İdealtepe

Küçükyalı

Bostancı

Suadiye

Erenköy

Göztepe

Feneryolu

Söğütlüçeşme

Ayrılık Çeşmesi

Üsküdar

Sirkeci

Yenikapı

Kazlıçeşme

Fişekhane

Yenimahalle

Bakırköy

Ataköy

Yeşilyurt

Yeşilköy

Florya Akvaryum

Florya

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