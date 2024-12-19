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Haberler Haberler Fransa'da skandal! Filistin bayrağı açan taraftara saldırdılar

Fransa'da skandal! Filistin bayrağı açan taraftara saldırdılar

Fransa'da Nanterre ile soykırımcı İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasındaki müsabakada, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 11:58
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Fransa'da skandal! Filistin bayrağı açan taraftara saldırdılar

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de oynanan maçta, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları karşılaştı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, maç sırasında sahaya Filistin bayrağıyla inen ve kendini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne giren gencin, İsrailli taraftarlarca darbedildiği görüldü.

Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.

Bu sırada, İsrailli taraftarlar ise Filistin destekçisi taraftarlara hakaret etti.

Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmişti.

Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.

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