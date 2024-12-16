  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatları 16 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Gram altın fiyatları 16 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 16 Aralık Pazartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatları 16 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Canlı altın fiyatları 16 Aralık | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

16 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,94 (Alış) - 34,96 (Satış)

EURO: 36,75 (Alış) - 36,78 (Satış)

STERLİN: 43,98 (Alış) - 44,20 (Satış)

1 DOLAR = 34,96 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉16 Aralık Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.982,57₺

Gram altın satış: 2.982,89₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.905,00₺

Çeyrek altın satış: 4.958,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.840,00₺

Yarım altın satış: 9.917,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.619,00₺

Tam altın satış: 19.758,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.005,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.308,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.132,00₺

Ata altın satış: 20.273,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Aralık Pazartesi günü saat 07.30 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - TOD
G.Saray'a Ada devinden süper kanat!
DİĞER
Ünlü oryantal Asena'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı! Eşinden milyonluk hediye
Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
G.Saray'da sürpriz Pogba hamlesi!
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Becao açıklaması! Mourinho'dan Becao açıklaması! 01:31
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama 01:31
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 01:31
F.Bahçe golcüleriyle kazandı! F.Bahçe golcüleriyle kazandı! 01:31
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! 01:31
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! 01:31
Daha Eski
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! 01:31
Süper Lig'de ilginç anlar Süper Lig'de ilginç anlar 01:31
VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! 01:31
F.Bahçe'de yıldız isim oyuna devam edemedi F.Bahçe'de yıldız isim oyuna devam edemedi 01:31
Kadıköy'de gol ofsayta takıldı! Kadıköy'de gol ofsayta takıldı! 01:31
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... 01:31