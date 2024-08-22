Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? | MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Okulların açılış tarihine ilişkin bazı soru işaretleri mevcuttu. Bakan Tekin velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği soruya net yanıt verdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? İşte güncel detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılış tarihine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, "9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" dedi.

"ERTELEME YOK"

9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.

Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok. Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Geçen yıl Türkçe üzerine yoğunlaşacağımızı söylemiştik. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli onaylandıktan sonra eğiticilerin eğitimi denilen süreci başlatmıştık. Haziran ayından beri eğitim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. 700 bin öğretmen arkadaşımız eğitim sürecinden geçmiş olacak. Yeni programlara göre yazılmış ders kitapları basılmak üzere.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ki ana gündemimiz. İkincisi meslek liselerimizin daha etkin olması olacak.