Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Temmuz Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Temmuz Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Temmuz Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Temmuz Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 20:47 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 21:35
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Temmuz Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 28 Temmuz Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 28 Temmuz Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Temmuz Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

28 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 28 Temmuz Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

58 - 43 - 34 - 41 - 37 - 33

👉 Süper Loto 28 Temmuz Pazar sonucu için TIKLA

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