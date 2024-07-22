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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2024 | MEB e-okul LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

Bİnlerce öğrenci hayalindeki liseye gitmek için 2024 yılında da LGS sınavına girdi ve sınavın ardından tercihlerini yaptı. MEB LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapan adaylar detayları merak ediyor. LGS tercihlerinin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak sonuçlar hakkında, arama motorlarında araştırılan '2024 LGS tercih sonuçları sorgula' ve 'MEB e-okul LGS tercih sonucu sorgulama ekranı' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 07:20
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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2024 | MEB e-okul LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından tercih sonuçlarının 22 Temmuz Pazartesi günü duyurulacağını açıkladı. MEB'in açıklamasının ardından heyecanlı bekleyişi süren adaylar ve velileri, arama motorlarında sorgulamalara başladı. Tercih sonuçlarının yanı sıra boş kontenjanların da belli olacağı ve 2. tercih yapmak isteyen adaylara yol haritası çizecek olan sonuçlar için '2024 LGS tercih sonuçları sorgula, MEB e-okul LGS tercih sonucu sorgulama ekranı' konularını derledik. İşte detaylar...

MEB E-OKUL LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS YERLEŞİTRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024 MEB?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Depremzedeler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreci, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar için de 16 Temmuz'a kadar sürecek.

MEB E-OKUL LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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