Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 14 Temmuz Canlı Döviz ve Altın Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 14 Temmuz Canlı Döviz ve Altın Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 14 Temmuz Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 14 Temmuz Canlı Döviz ve Altın Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

14 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Temmuz Pazar 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 33,03 (Alış) - 33,04 (Satış)

EURO: 35,95 (Alış) - 36,02 (Satış)

STERLİN: 42,72 (Alış) - 42,93 (Satış)

1 DOLAR = 33,04 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉14 Temmuz Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.561,09₺

Gram altın satış: 2.561,47₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.146,00₺

Çeyrek altın satış: 4.218,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.317,00₺

Yarım altın satış: 8.429,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.608,00₺

Tam altın satış: 16.806,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.221,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.231,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.915,00₺

Ata altın satış: 17.245,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Temmuz Pazar günü saat 06:36 itibarıyla alınmıştır.

İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
DİĞER
Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayeleri...
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler...
F.Bahçe'ye Copa America'nın yıldızı gelecek!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?
2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri salona son giriş saati kaç?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tansiyon yüksek Tansiyon yüksek 01:51
Aileden biri Draguş Aileden biri Draguş 01:48
Avcı'dan transfer açıklaması! Avcı'dan transfer açıklaması! 23:55
Fırtına zorlanmadan kazandı! Fırtına zorlanmadan kazandı! 23:55
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 23:55
Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 23:56
Daha Eski
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden G.Saray'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden 23:55
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! 23:55
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 23:55
G.Saray'da rota İngiltere! G.Saray'da rota İngiltere! 23:55
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55