Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 3 oturumlu sınavdan önce Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde deneme sınavı yapılacağını duyurdu. Her bir oturum için bir gün ayrılacağı öğrenilirken deneme sınavına katılmak isteyen adaylar 'YKS Türkiye geneli deneme sınavı online mı, çevrimiçi mi? YKS deneme sınavına mezunlar katılabilir mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

YKS TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI ONLİNE MI, ÇEVRİMİÇİ Mİ?

OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan deneme sınavı çevrim içi olarak düzenlenecektir. Sistem 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, bu süre aralığında istediği zaman diliminde denemeye giriş yapabileceklerdir.

YKS DENEME SINAVINA MEZUNLAR KATILABİLİR Mİ?

Deneme sınavına 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecektir. Liseye giden 12. sınıf dışındaki öğrenciler ve liseden mezun olmayan kişiler, deneme sınavına katılamayacaklar.

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Deneme sınavına katılan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.