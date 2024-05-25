Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor
F.Bahçe'de kritik toplantı! Kartal ve futbolcular...
DİĞER
Down sendromlu gençlerden ‘Kardeşlerim’ setine ziyaret
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
YKS Türkiye geneli deneme sınavı online mı, çevrimiçi mi? YKS deneme sınavına mezunlar katılabilir mi?
YKS DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI | OGM Materyal YKS deneme sınavı son giriş saati kaç? Çevrimiçi deneme EBA
Deprem mi oldu son dakika 25 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:59
Performansa göre seçtim Performansa göre seçtim 00:55
İşte Bizim Çocuklar İşte Bizim Çocuklar 00:54
Kazanan yok Kazanan yok 00:50
Real Madrid finalde Real Madrid finalde 00:18
Real Madrid finalde Real Madrid finalde 00:14
Daha Eski
G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor 23:22
Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer... Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer... 23:18
F.Bahçe finali kaçırdı! F.Bahçe finali kaçırdı! 23:18
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı 23:18
Akdeniz derbisinde kazanan yok! Akdeniz derbisinde kazanan yok! 23:18
G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu! G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu! 23:18