💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 11 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

11 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Mayıs Cumartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,1930 (Alış) - 32,2234 (Satış)

EURO: 34,7877 (Alış) - 34,9331 (Satış)

STERLİN: 40,0673 (Alış) - 40,2681 (Satış)

1 DOLAR = 32,22 TL

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👉10 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.443,85

Gram altın satış: 2.444,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.012,00

Çeyrek altın satış: 4.080,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.048,00

Yarım altın satış: 8.160,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.022,00

Tam altın satış: 16.245,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.341,00

Cumhuriyet altını satış: 16.588,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.454,00

Ata altın satış: 16.681,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Mayıs Cumartesi günü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.