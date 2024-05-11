Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 11 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 11 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 11 Mayıs Cumartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 11 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

11 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Mayıs Cumartesi 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,1930 (Alış) - 32,2234 (Satış)

EURO: 34,7877 (Alış) - 34,9331 (Satış)

STERLİN: 40,0673 (Alış) - 40,2681 (Satış)

1 DOLAR = 32,22 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.443,85

Gram altın satış: 2.444,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.012,00

Çeyrek altın satış: 4.080,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.048,00

Yarım altın satış: 8.160,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.022,00

Tam altın satış: 16.245,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.341,00

Cumhuriyet altını satış: 16.588,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.454,00

Ata altın satış: 16.681,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Mayıs Cumartesi günü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'ın bitmeyen aşkı! Okan Buruk ısrarla istiyor
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor
DİĞER
"Hello 40" Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece'den Aslı Enver'e "Annelerin en süperi, en iyi dost"
9'uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi FETÖ'yü panikletti
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski...
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs 07:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! 23:36
Daha Eski
Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü 23:36
G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda 23:36
Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye 23:36
Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! 23:36
Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... 23:36
G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! 23:36