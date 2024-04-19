Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

RT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

DİĞER
“Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!
CANLI TAKİP | İsrail'den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor
F.Bahçe'de gündem yeniden Martial!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 19 Nisan?
İstanbul namaz vakitleri 19 Nisan Cuma
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Nisan bugün kimin maçı var? 08:11
Yazık Yazık 07:28
Ne yaptın İsmail Hocam! Ne yaptın İsmail Hocam! 07:27
Kulübe yetersiz kaldı Kulübe yetersiz kaldı 07:25
İsmail Kartal, kendini böyle savundu İsmail Kartal, kendini böyle savundu 07:23
Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? 07:18
Daha Eski
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:35
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması 01:35
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:29
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:20
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:20