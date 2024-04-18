MAGNUM'DAN İLK AÇIKLAMA! | Magnum dondurmaları toplatılıyor mu? | Magnum nerenin, hangi ülkenin ürünü?

Magnum dondurmaları ile ilgili İngiliz basınında çıkan haberler kafa karıştırdı. Vatandaşlar ise Magnum dondurmaları toplatılıyor mu? Magnum nerenin, hangi ülkenin ürünü? sorguları yapmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar ve Magnum'dan gelen ilk açıklama haberimizde...

MAGNUM DONDURMALARI TOPLATILIYOR MU?

İngiltere basını, hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever'in bir grup Magnum dondurmasınının toplatılması çağrısında bulunduğunu servis etti.

Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırıldığı haberlerinin yayımlayan İngiliz basını, Gıda Standartları Ajansı'nın "tüm perakende mağazalarda duyurular asılacağını" söylediği bilgisine yer verdi.

Magnum Türkiye, "bir grup Magnum dondurmasınının toplatılması çağrısı" ve Gıda Standartları Ajansı'nın "yenmemeli" uyarısına cevap verdi.

MAGNUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'deki Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu olmadığını belirten Magnum Türkiye'nin açıklaması şu şekilde:

"Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Magnum Badem ürünlerinin metal içerebileceği endişesiyle toplatılmasına' dair haberlere istinaden, konuya netlik getirmek üzere açıklamamızı bilgilerinize sunmak isteriz. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Türkiye Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu değildir. Türkiye'de piyasada bulunan tüm çubuklu Magnum ürünlerimizi Çorlu ve Konya fabrikalarımızda uluslararası gıda standartlarında, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde tüm sağlık ve hijyen tedbirleri sağlanarak el değmeden üretiyoruz. Halihazırda Türkiye'de üretilen ve satılan ürünlerimizde söz konusu türde bir risk bulunmamakta olup, herkesi güvenle yiyebilecekleri gıdalarla buluşturmaya devam ediyoruz.

İngiltere ve İrlanda'da üretilen Magnum Badem ürününde kısıtlı sayıdaki serisinde yaşanan durum, Türkiye'de üretilen ve satılan hiçbir Magnum ürünü için bir sorun teşkil etmemektedir."

MAGNUM NERENİN ÜRÜNÜ?

Magnum, İngiltere/Hollanda şirketi Unilever'in bir parçası olan ve birçok ülkede farklı isimlerle faaliyet gösteren dondurma markası Algida'nın bir ürünüdür.