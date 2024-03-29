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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 29 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:31 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:31
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