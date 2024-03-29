HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 29 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:31Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:31
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